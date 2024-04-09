Путин освободил от должности постоянного представителя РФ при ОДКБ

Путин освободил Агасандяна от должности постоянного представителя РФ при ОДКБ
Президент России Владимир Путин освободил от должности представителя РФ при ОДКБ Микаэля Агасандяна. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов во вторник, 9 апреля.
— Освободить Агасандяна Микаэля Вадимовича от обязанностей постоянного и полномочного представителя Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности, — говорится в документе.
Другим указом глава государства назначил на эту должность посла по особым поручениям МИД РФ Виктора Васильева. Документ вступает в силу со дня его подписания.
Президент России 5 февраля также принял решение о смене генерального директора Министерства иностранных дел России. Должность гендиректора МИД РФ теперь займет Алексей Островский.
Незадолго до этого глава российского государства назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева. За несколько дней до этого президент России назначил новых послов в Габонской Республике и Республике Конго.