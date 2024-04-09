Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации представление для назначения Ирины Подносовой председателем Верховного суда России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 9 апреля написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Парламентская газета

"В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - написал сенатор в своем телеграм-канале. ТАСС

Ранее кандидатура Подносовой получила одобрение комиссии при президенте России по вопросам назначения и прекращения полномочий судей. Lenta.ru