В ГД внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

"В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на установление сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что при воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка, если они работают по 40 часов в неделю. При такой продолжительности рабочей недели не у всех многодетных родителей имеется возможность оказывать полноценную поддержку детям в силу физической нехватки времени, говорится в пояснительной записке. В частности, сопровождать в детские сады, школы, секции дополнительного образования и так далее.