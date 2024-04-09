Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И в Пекине. На итоговой пресс-конференции он прокомментировал атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС и перспективы отношений двух стран.

Об Украине

Лавров заявил, что Россия в связи с атаками беспилотников на ЗАЭС собирается добиваться от МАГАТЭ и секретариата ООН честных оценок происходящего. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что на этот раз уйти от ответственности не получится», — сказал министр, комментируя действия Киева.

По словам Лаврова, Россия рассчитывала на фиксацию провокаций Киева против ЗАЭС, когда согласилась на присутствие на станции экспертов МАГАТЭ. Он добавил, что до сих пор оценки международных чиновников всех аспектов происходящего вокруг Украины «были однобокими».

Министр также отметил, что Россия и Китай считают бесперспективными встречи по Украине, которые игнорируют интересы Москвы.

Отношения России и Китая

Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что Москва и Пекин начнут диалог по евразийской безопасности с подключением стран-единомышленников.

«Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Россия и Китай выступают против линии США на слом архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Долгие годы она складывалась вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках тех форматов, которые организация предложила своим партнерам с учетом взаимного уважения и отказа от односторонних действий.

«Все это не устраивает США и их союзников, и они продвигают здесь блоковые подходы, в том числе заявляют о необходимости внедрения в этот регион Североатлантического альянса», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия и Китай собираются вместе укреплять безопасность в Евразии. По его словам, ОБСЕ сама себя вычеркнула из перечня актуальных структур, с которыми можно вести значимые переговоры и искать компромиссы на основе баланса интересов.

В Китае указали на необычную деталь визита Лаврова

Говоря об Играх дружбы и Играх БРИКС, Лавров отметил, что они будут опираться на закрепленные в Олимпийской хартии идеалы, которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) презирает и попирает. Как сообщает ТАСС, в ходе переговоров стороны также обсудили и иные направления гуманитарного сотрудничества — например, международный конкурс «Интервидение» и открытую Евразийскую кинопремию.