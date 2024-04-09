Лавров рассказал о сотрудничестве РФ и КНР после теракта в "Крокусе"

Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по антитеррору, в том числе по линии многосторонних механизмов, после теракта в "Крокус сити холле". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом. Все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться, в том числе и в рамках многосторонних институтов", - сказал он.

Говоря о прошедших президентских выборах в РФ, Лавров подчеркнул, что голосование проходило в условиях "жесткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима".

"Участились обстрелы, как вы знаете, российских городов, которые привели к жертвами среди мирного населения, зафиксированы многочисленные попытки хакеров взломать нашу избирательную систему. Но голосование прошло успешно, ничто не помешало свободному и рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чем могла убедиться и делегация от правительства КНР. Мы признательны за направление ваших наблюдателей", - добавил российский министр.

Глава МИД РФ также выразил признательность китайским друзьям за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией.

"Результаты выборов подтвердили глубокое доверие российского народа нашему лидеру и проводимой внутренней и внешней политике, это касается не в последнюю очередь и курса на укрепление стратегического взаимодействия и партнерства с КНР", - указал он.

Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.