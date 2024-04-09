Президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссии об отправке войск на Украину, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, которые приводит ТАСС, многие политики на Западе демонстрируют политический инфантилизм.

«Такие разговоры не могут не вызывать обеспокоенности. Политики, призывающие к военной интервенции на Украину, играют с огнем», — заявил Полищук.

Он отметил, что западные политические деятели приносят в жертву национальные интересы своих стран в угоду политической конъюнктуре. Складывается впечатление, будто они не осознают риски эскалации и разрастания кризиса на Украине, подчеркнул дипломат.

Это политический инфантилизм. Игнорируются наши предупреждения о последствиях продолжения накачивания оружием киевского режима, — резюмировал Полищук.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог уведомить Макрона, что Вашингтон не поддержит ввод европейских войск на Украину. Он отметил, что французскому лидеру, вероятно, сообщили о тяжелых последствиях подобного шага.

L'Independant: Макрон введет войска на Украину при прорыве России к Киеву и Одессе

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что позиции Вены и Парижа относительно конфликта на Украине расходятся.