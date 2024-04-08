В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) — обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

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Дипломату задали вопрос, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ атак Украины на станцию.

«Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет и оно будет неприятным для Киева», — уточнил Ульянов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Украину за удары по Запорожской АЭС, призвав остановить подобные провокации.

8 апреля МАГАТЭ подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке Запорожской атомной электростанции в результате атаки дронов.