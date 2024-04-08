В Госдуме заявили, что Кучма ничего не делал для решения проблем Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма ничего не делал для решения проблем страны. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Ранее Кучма в интервью японскому СМИ заявил, что Россия и Украина больше не являются братскими народами.

Говырин отметил, что экс-президент «страдал манией прослушки из-под дивана и всегда критиковал государственный аппарат собственной страны Украины», но при этом ничего не делал для решений данной проблемы.

Также депутат прокомментировал слова Кучмы о РФ и Украине. Он считает, что они свидетельствуют о том, что Киев находится на распутье. По мнению Говырина, если бы власти Украины выбрали путь не нацистского террористического государства, то страна давно стала бы процветающей.

«Он сначала мечтал, чтобы на Украину привезли колбасу из Европы, потом хотел, чтобы на Украине победил здравый смысл, который не победил, он мечтал о короле или царе на Украине, чтобы она состоялась как государство, и еще он хотел, чтобы Украина действительно чем-то отличались и весь мир знал, что есть такая страна – Украина», — добавил он.

И стране это удалось, когда ее судьбу стала определять «нацистская шайка с просроченным президентом из сериала, который всерьез заявляет, что готов воевать до последнего украинца», заключил Говырин.