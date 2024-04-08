МИД РФ обвинил страны Запада в спонсировании ядерного терроризма

МИД России обвинил США и Великобританию в спонсировании ядерного терроризма со стороны Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении российского дипломатического ведомства.

Как говорится в сообщении МИД, 7 апреля ВСУ нанесли удар по объектам критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) при помощи беспилотников западного производства.

Во Франции отреагировали на удары Киева по ЗАЭС

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — сказано в сообщении.

В МИД также добавили, что Москва будет ожидать соответствующей реакции на украинские атаки от гендиректора МАГАТЭ.

«Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданые, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное “сопровождение украинских преступлений», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что 7 апреля ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС.