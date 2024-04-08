Захарова заявила, что США и Британия спонсируют ядерный терроризм Киева

США и Британия, снабжая Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), спонсируют ядерный терроризм Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

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"За всем этим стоят, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, Британия и все те их сателлиты, которые поодиночке и коллективно снабжают киевский режим этими самыми беспилотными [летательными] аппаратами, этими самыми снарядами, которыми они заряжены, этими самыми деньгами, на которые все это производится, политической поддержкой и мотивацией, а также, самое важное, - информационным прикрытием", - сказала она.

Захарова добавила, что европейское сообщество "спонсирует ядерный терроризм киевского режима", тем самым создавая угрозу всей планете.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что атака на Запорожскую АЭС особенно опасна тем, что это ядерный объект.

"Это будет поражение всей планеты именно с точки зрения неумения сохранить тот самый мир и безопасность, которыми должны заниматься ведущие международные организации, в первую очередь - Совет Безопасности ООН", - заключила она.

Украинские войска 7 апреля трижды били БПЛА по атомной электростанции. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Был поврежден грузовик, разгружавший продукты. Пострадали три человека. Также один из беспилотников ВСУ ударил по крыше 6-го энергоблока. 8 апреля дрон-камикадзе ВСУ вновь был сбит над ЗАЭС, обломки беспилотника упали на кровлю 6-го энергоблока.