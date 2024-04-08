РФ обратилась к Гросси из-за атаки ВСУ на ЗАЭС

Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС. Такое заявление сделали в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 7 апреля Украина нанесла по территории ЗАЭС удары с использованием беспилотников. В частности, атаки были совершены по шестому энергоблоку, но критических повреждений зафиксировано не было. В результате ударов пострадали трое сотрудников станции.

Также в МИД указали, что РФ разрешила представителям МАГАТЭ находиться на ЗАЭС, рассчитывая, что это позволит прекратить нападения со стороны Украины или «хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак на нее».

«Ожидаем от Гросси публичной и исчерпывающе правдивой реакции. Каждый, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и украинских спецслужб в нападениях на российский ядерный объект, выступает в роли их пособников», — говорится в тексте.

Ранее во Франции раскритиковали Киев за удары по ЗАЭС.