Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что курс Молдавии на евроинтеграцию напоминает «украинские грабли». Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Слуцкий прокомментировал законопроект молдавской партии «Действие и солидарность», который предполагает внесение в конституцию страны курса на евроинтеграцию.

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«В целом все это напоминает "украинские грабли". Санду последовательно ведет Молдавию по пути киевского режима. На Западе при неизбежном провале хунте Зеленского также ищут запасные антироссийские плацдармы. Учитывая все это, молдавский народ и только он (а не прозападный "правящий режим") должен прежде всего взвесить все "за" и "против", исходя из национальных интересов, а не навязанных кем-то извне», — заявил он.

Помимо этого Слуцкий также добавил, что курс на евроинтеграцию не поддерживает Гагаузия. При этом председатель ЛДПР подчеркнул, что сближение с Европой является «делом молдавского народа».

«Здесь главное, чтобы при декларации намерений учитывалось мнение всего населения страны, а не только ее президента с гражданством Румынии. Как мы знаем, есть серьезные опасения поглощения Республики Молдова со стороны румынского государства», — добавил он.

Ранее правящая в Молдавии партия предложила внести курс на евроинтеграцию в конституцию страны.