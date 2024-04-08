В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

Украина, которую поддерживают США и Запад, встала на путь ядерного террора, нанеся удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так прокомментировали атаки Киева в МИД России. Lenta.ru

«Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное сопровождение украинских преступлений», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что мировое сообщество должно лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. ТАСС