Госдума приняла закон о создании системы «Национальный словарный фонд»

Депутаты Государственной думы во вторник, 9 апреля, приняли в третьем, окончательном чтении закон о создании государственной информационной системы «Национальный словарный фонд».

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Система включит в себя словарные статьи, которые будут фиксировать сведения о развитии норм русского литературного языка.

— Это будет бесплатный, общедоступный и верифицированный источник, с помощью которого каждый пользователь сможет проверить правильность написания слов и постановки ударений, узнать значение одного и того же слова в разных контекстах, подобрать синоним или фразеологизм, — следует из публикации на сайте нижней палаты парламента.

Создание фонда нацелено на повышение уровня общей грамотности, а также на защиту, сохранение и развитие русского языка. После принятия федеральный закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Российский аналог Википедии вышел из режима бета-тестирования. Отечественная энциклопедия начала полноценно работать с 15 января. Уже сейчас на портале числится более 1,9 миллиона статей на русском языке. Подробнее о российском ресурсе — в материале «Вечерней Москвы».