В РФ обеспокоены штурмом посольства Мексики в Эквадоре

Российская сторона высказала послу Эквадора в Москве Хуану Фернандо Ольгину Флоресу крайнюю обеспокоенность в связи со штурмом эквадорскими властями диппредставительства Мексики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ после посещения послом министерства.

Дипломат "изложил позицию руководства страны в отношении событий 5 апреля вокруг посольства Мексики в Кито".

"Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство, - отметили в дипведомстве РФ. - Подтвердили нашу безусловную приверженность Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей неприкосновенность помещений диппредставительств, их иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Выразили сожаление, что в ходе инцидента пострадали мексиканские дипломаты".

Россия на фоне инцидента со штурмом мексиканского посольства в Эквадоре призывает страны Латинской Америки избегать конфликтных действий.