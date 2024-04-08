В РФ обеспокоены штурмом посольства Мексики в Эквадоре
Российская сторона высказала послу Эквадора в Москве Хуану Фернандо Ольгину Флоресу крайнюю обеспокоенность в связи со штурмом эквадорскими властями диппредставительства Мексики. Об этом говорится в сообщении МИД РФ после посещения послом министерства.
Дипломат "изложил позицию руководства страны в отношении событий 5 апреля вокруг посольства Мексики в Кито".
"Со своей стороны высказали крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в мексиканское посольство, - отметили в дипведомстве РФ. - Подтвердили нашу безусловную приверженность Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей неприкосновенность помещений диппредставительств, их иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Выразили сожаление, что в ходе инцидента пострадали мексиканские дипломаты".
Россия на фоне инцидента со штурмом мексиканского посольства в Эквадоре призывает страны Латинской Америки избегать конфликтных действий.
"Подчеркнули, что Россия всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира, стремясь к единству в своем многообразии. Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации", - отметили на Смоленской площади.