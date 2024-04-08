Песков дал совет иностранным журналистам

Представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал иностранным журналистам внимательнее слушать выступления российского президента Владимира Путина и не выдергивать фразы из контекста, сообщает ТАСС. Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на просьбу представителя зарубежной прессы прокомментировать слова главы государства о возможности атак исламских фундаменталистов.

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Вы контекст все-таки внимательно посмотрите. Там определенный контекст, из которого вы сейчас вырываете фразу, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанести ущерб единству России. По словам президента, к такому выводу можно прийти на основании данных следствия. «Других целей и не просматривается», уточнил глава государства, добавив, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, так как демонстрирует «уникальный пример межконфессионального согласия и единства».

Между тем, Турция сотрудничает с Россией в расследовании дела по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Анкара изучает в том числе данные о связях нападавших с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и обменивается информацией с Москвой.