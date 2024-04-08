Песков прокомментировал возможное присоединение Японии к AUKUS

США и Япония уже находятся в военном альянсе, и размещение американских войск на островах мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США и Японии углубить военное сотрудничество в формате AUKUS. ТАСС

«Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещен в Японии, кстати, вблизи наших границ», — рассказал он. Lenta.ru

При этом представитель главы государства подтвердил, что наличие американских военных на территории азиатской страны в непосредственной близости от России постоянно мешает развитию отношений Москвы и Токио. «Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы — заключения мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет», — заключил Песков. Газета.Ru