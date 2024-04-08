Песков прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС - это очень опасная провокация, эта тактика может иметь очень плохие последствия в перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. ТАСС

«Сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать все атаки. Это очень опасная практика со стороны киевского режима, который продолжает свою террористическую активность», — подчеркнул Песков. Ura.Ru

Экспертами МАГАТЭ ранее были подтверждены физические последствия атак дронов на ЗАЭС, в частности на один из шести реакторов. Повреждение шестого энергоблока не вызвало угрозы ядерной безопасности, отметили в агентстве, но это является серьезным инцидентом, который может нарушить целостность системы защитной оболочки реактора станции. Газета.Ru