Путин дал поручение после доклада о ситуации с паводками в России

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками в ряде регионов России. RT на русском

Как уточнил представитель президента Дмитрий Песков, Путин получил доклады от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменских областей, а кроме того, о своих действиях отчитались главы профильных ведомств, оказывающие помощь жителям подтопляемых регионов. Lenta.ru

Отмечается, что комиссию по ситуации с паводком возглавит министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Вечерняя Москва