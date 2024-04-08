МИД РФ: западным СМИ запретили писать о числе жертв теракта в «Крокусе»

Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле» и отвлекать мировое сообщество от настоящих организаторов и бенефициаров нападения. Об этом заявило МИД РФ в Telegram-канале.

В министерстве подчеркнули, что трагедия в «Крокусе» вернула в повестку дня тему массового публичного террора, а большинство стран мира отозвались словами поддержки и соболезнований России и ее народу.

«Вместе с тем в считанные часы после трагических событий, не дожидаясь промежуточных итогов расследования, западными СМИ, чиновниками США, Великобритании и Евросоюза на фоне однозначного международного осуждения террористической акции была немедленно организована пиар-кампания по отрицанию причастности украинских спецслужб к данному преступлению», — добавили в МИД.

По информации министерства, редакциям ведущих западных изданий дали указания по закреплению «собственной версии» о причастности к теракту «Исламского государства»* (ИГ*, террористическая организация, запрещенная в России), отрицанию связей исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами и дискредитации результатов расследования.

Дипломатическое ведомство также отмечает недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении россиян. Особую циничность происходящему придает указание не освещать истинные масштабы трагедии, не упоминать о гибели детей и исключить демонстрацию реакции простых граждан, добавили в МИД.

Медведев назвал лидеров США, Британии и ЕС соучастниками теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами теракта стали 144 человека.

* террористическая организация, запрещенная в России