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Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах

Бразилия должна немедленно принять меры на фоне угроз со стороны американского предпринимателя Илона Маска, заявил генпрокурор Хорхе Мессиас. Его слова приводит Financial Times.

Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах
© ТАСС

Его возмутила критика бизнесменом решения о блокировке нескольких бразильских аккаунтов в сосцести X, принятое Верховным судом Бразилии. Генпрокурор подчеркнул, что иностранные миллиардеры, контролирующие социальные сети, не должны игнорировать постановления суда и угрожать властям.

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