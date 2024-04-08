Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах

Бразилия должна немедленно принять меры на фоне угроз со стороны американского предпринимателя Илона Маска, заявил генпрокурор Хорхе Мессиас. Его слова приводит Financial Times.

Его возмутила критика бизнесменом решения о блокировке нескольких бразильских аккаунтов в сосцести X, принятое Верховным судом Бразилии. Генпрокурор подчеркнул, что иностранные миллиардеры, контролирующие социальные сети, не должны игнорировать постановления суда и угрожать властям.