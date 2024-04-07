В МИД России заявили о посягательстве НАТО и США на цифровой суверенитет РФ

Попытки НАТО во главе с США посягать на цифровой суверенитет России зашли в тупик, на это указывает реакция мирового сообщества. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это [структуры] НАТО во главе с США <…> занимаются цензурированием и сегрегацией, чтобы сохранить, как они говорят, собственное доминирование и собственную исключительность в цифровой среде. То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно», — указала дипломат, отвечая на вопрос о попытках внешнего посягательства на цифровой суверенитет РФ.

Она отметила, что о безуспешности недобросовестных действий оппонентов РФ в цифровой среде говорит реакция «целого ряда регионов» и международных организаций.