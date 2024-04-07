Путин поручил МВД обеспечить правопорядок в зоне паводков

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков в Курганской и Тюменской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Полиция должна обеспечить правопорядок и сохранность имущества людей в районах подтоплений и там, где в ближайшие дни ожидаются паводки.

«Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — уточнил Песков.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков, находящийся в Оренбургской области, назвал ситуацию с наводнением в Орске «критической»