Путин поручил МВД обеспечить правопорядок в зоне паводков
Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков в Курганской и Тюменской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Полиция должна обеспечить правопорядок и сохранность имущества людей в районах подтоплений и там, где в ближайшие дни ожидаются паводки.
«Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — уточнил Песков.
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