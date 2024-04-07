Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора осознать, что он является лишь очередной строчкой в списке жертв американской системы и заложников избирательного процесса в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она обратила внимание на заявление Зеленского, в котором он признает, что "стал заложником избирательного процесса в США".

По мнению Захаровой, Зеленскому хочется думать, что "он такой единственный и все крутится вокруг него". Однако на самом деле нынешний президент Украины - всего лишь одна из жертв "американских выборов" и один из тех, кто думал, что США являются их союзниками.

В пример она привела судьбу лидеров Южного Вьетнама Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню, которых в ходе Вьетнамской войны поддерживали американцы. В 1961 году в Сайгон прибыл вице-президент США Линдон Джонсон. Он называл Зьема "азиатским Уинстоном Черчиллем". По словам Захаровой, примерно так же американцы раскрутили и амбициозного Зеленского, "короновав его в "лидеры свободной Украины".

А потом Нго Динь Зьема и Нго Динь Ню убили во время военного переворота, который возглавил военачальник, считавшийся один из самых лояльных. США знали о готовящемся перевороте, но "нашли нецелесообразным" останавливать военный путч. Также есть версия, что американцы сами организовали переворот, убрав президента руками военных.

Также дипломат привела ряд цитат главы МИД РФ Сергея Лаврова, предупреждавшего о пагубном влиянии выборов в США на внешние процессы.