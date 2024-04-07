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Лукашенко назвал Матвиенко искренним и преданным другом Белоруссии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — искренний и преданный друг Белоруссии. Так её охарактеризовал президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал Матвиенко преданным другом Белоруссии
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Поздравляя Матвиенко с юбилеем, он отметил, что в Белоруссии Матвиенко хорошо знают и ценят как яркого авторитетного политика, самоотверженно защищающего интересы Союзного государства.

«Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, управленческий талант и принципиальность являются залогом всестороннего укрепления белорусско-российских связей, наращивания межпарламентского сотрудничества», — приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство позволяет эффективно реагировать на беспрецедентные вызовы и угрозы.

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