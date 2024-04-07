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В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке

Украина сегодня сродни псу на поводке, ее власти ничего не решают в вопросе возможных переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

В Госдуме сравнили Украину с псом на поводке
© globallookpress.com

Он отметил: Киев решает, вести переговоры или нет.

«В западных странах прекрасно понимают, что сегодняшняя Украина — это пес на паводке: прикажут — залает, прикажут — закроет рот, прикажут — побежит лизать сапоги тому, кого еще недавно так усердно облаивал», — подчеркнул политик.

По его словам, на Украине политические игры ценятся гораздо выше реальных дел.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост.

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