Британский аналитик предположил, что заставило Лекорню позвонить Шойгу

Звонок министру обороны России Сергею Шойгу от его французского коллеги Себастьяна Лекорню был сделан с целью уговорить Москву смягчить свою позицию в отношении западного контингента на Украине и аккуратно выведать настроение российских властей — готовы ли они «заморозить» боевые действия или нет. К такому выводу пришел британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran, передает РИА Новости.

«Я думаю, что они хотели понять, могут ли русские смягчить свою позицию по поводу развертывания французских войск на Украине. Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <...> и французы этого боятся», — указал он.

Министр обороны Франции Лекорню провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу

Меркурис считает, что во Франции понимают мрачные перспективы Вооруженных сил Украины на поле боя и безнадежность ситуации Киева в целом. Поэтому, предполагает аналитик, Лекорню мог также попытаться прощупать почву для соглашения с Россией, которое позволило бы заморозить конфликт.

Эксперт при этом напомнил, что президент Владимир Путин ранее ясно выразил свою позицию по поводу попыток западных властей убедить РФ заморозить конфликт на Украине. Он назвал авторов таких предложений «опасными людьми» и отметил, что Запад будет лишь «вбрасывать свои хотелки» под видом уступок России.