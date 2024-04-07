Путин вновь обсудил ситуацию с паводком с главой МЧС и губернатором Оренбуржья

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию с паводком в Оренбуржье и соседних регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Российская Газета

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска", - приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что главной темой доклада министра по чрезвычайным ситуациям стала эвакуация людей из зоны подтопления и их размещение во временных пунктах. Кроме того, президент в разговоре с главой ведомства "особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях", сообщил Песков. По его словам, Владимир Путин сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов.

Напомним, после прорыва дамбы на реке Урал в районе города Орска Оренбургской области 5 апреля в зоне подтопления оказались более 4,5 тысячи жилых домов. Спасатели ведут эвакуацию жителей. Глава МЧС находится на месте событий по распоряжению президента. Правительственная комиссия отнесла паводок в Оренбуржье к чрезвычайной ситуации федерального характера.