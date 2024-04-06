Захарова прокомментировала атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье

Атака беспилотного летательного аппарата на воинскую часть в Приднестровье является провокацией, направленной на эскалацию ситуации в регионе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что в пятницу, 5 апреля, дрон-камикадзе атаковал приднестровскую воинскую часть, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция.

«Рассматриваем это происшествие как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации вокруг Приднестровья», — подчеркнула Захарова.

МИД РФ, отметила дипломат, ожидает, что все обстоятельства случившегося будут тщательно расследованы.

В Москве рассчитывают, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия, резюмировала Захарова.

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Напомним, что 17 марта дрон-камикадзе уничтожил вертолет, который находился на территории воинской части в Приднестровье. Персонал и солдаты не пострадали.