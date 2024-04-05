Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН в Нью-Йорке во время землетрясения

Подземные толчки во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке «ощущались прилично». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного председателя России при организации Дмитрий Полянский.

Он указал, что заминка, которая произошла в начале выступления представителей РФ, была связана с землетрясением, произошедшим в Нью-Йорке за полчаса до этого. Причем, по словам Полянского, именно в этот момент на телефоны стали поступать предупреждения о толчках. Он назвал такую оперативность «прекрасной иллюстрацией подлинной эффективности» нью-йоркской системы экстренных оповещений.

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«Что же касается самого подземного толчка, то в зале СБ он ощущался прилично. Некоторые коллеги уже были готовы выбежать из зала, когда толчки прекратились», — добавил Полянский.

Отметим, что ранее в Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в Ливане, штате Нью-Джерси. Также толчки ощущали жители от Филадельфии до Бостона.