Раненого губернатора Мурманской области навестили в больнице дочь и жена

Супруга и дочь раненого губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

© Кадр из видео/Телеграм-канал «Губернатор Чибис»

5 апреля после встречи с избирателями в Апатитах на Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Главе региона провели операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Для оказания дальнейшей медицинской помощи губернатора доставили в областную больницу. Он перенес транспортировку хорошо.

Нападавшего, бывшего монтера путей сообщения по имени Александр Быданов, задержали на месте, он ранен в ногу. Сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят с ним следственные действия. На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».

Возбуждено уголовное дело о покушении в связи с осуществлением служебной деятельности.