Раненого губернатора Мурманской области навестили в больнице дочь и жена
Супруга и дочь раненого губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.
5 апреля после встречи с избирателями в Апатитах на Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Главе региона провели операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.
Для оказания дальнейшей медицинской помощи губернатора доставили в областную больницу. Он перенес транспортировку хорошо.
Нападавшего, бывшего монтера путей сообщения по имени Александр Быданов, задержали на месте, он ранен в ногу. Сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят с ним следственные действия. На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».
Возбуждено уголовное дело о покушении в связи с осуществлением служебной деятельности.