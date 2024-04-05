Чибис опубликовал фотографию из палаты

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, опубликовал фотографию из палаты, а также поблагодарил граждан за «тысячи добрых пожеланий».

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Ещё раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья», — написал он, приложив фотографию из своей палаты.

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Сейчас Чибис находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.