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Чибис опубликовал фотографию из палаты и поблагодарил граждан за пожелания

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, опубликовал фотографию из палаты, а также поблагодарил граждан за «тысячи добрых пожеланий».

Чибис опубликовал фотографию из палаты
© globallookpress.com
«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Ещё раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий. Дай Бог вам здоровья», — написал он, приложив фотографию из своей палаты.
© телеграм-канал Андрея Чибиса

Сейчас Чибис находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Политика
Андрей Чибис
Мурманская Область