В России отреагировали на новый удар ВСУ по Запорожской АЭС

Атака боевыми дронами объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) может повлечь за собой повреждения критически важной инфраструктуры, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на удар ВСУ по станции.

«Наши вооруженные силы обеспечивают безопасность ЗАЭС. Вместе с тем необходимо всем представителям международного сообщества, в частности МАГАТЭ, фиксировать все нападения со стороны Украины с целью привлечения в последующем к ответственности», — заявил Швыткин.

По словам депутата, нанесение ударов боевыми дронами по ЗАЭС может повлечь за собой не только повреждения станции, но и привести к нарушению безопасности мирного населения. Он добавил, что это недопустимо.

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«В настоящее время, насколько я информирован, отключены все энергоблоки Запорожской АЭС, вместе с тем угроза безопасности станции ликвидирована. Наши подразделения и сотрудники ЗАЭС продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность электростанции», — сообщил он. "Мы считаем, что нападения со стороны ВСУ носят провокационный характер с целью дестабилизации обстановки на ЗАЭС". Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ЗАЭС с помощью дрона. Как сообщается, удары пришлись по районам грузового порта и азотно-кислородной станции номер два ЗАЭС. Отмечается, что повреждений критически важной инфраструктуры не замечено.