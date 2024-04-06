Захарова отреагировала на слова Палма по оружию в космосе

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова замминистра обороны США по космической политике Джона Палма о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве (ДПРОК).

Дипломат напомнила, что документ был внесён на рассмотрение Конференции по разоружению в феврале 2008 года.

По ее данным, Палм заявил, что инициатива является «политической уловкой», ее выполнение якобы не может быть проверено.

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Захарова подчеркнула, что Соединенные Штаты — ярые противники российских инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Она добавила, что постоянное противодействие проектам РФ в этой сфере давно стало неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса.

По ее оценке, комментарии Вашингтона по космической тематике — это звенья проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности.

Москва готова вести равноправный диалог со всеми странамив целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, резюмировала Захарова.