В МИД заявили о нежелании церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине. Ее цитирует ТАСС.
«Точно церемониться с теми, кто спонсирует буквально кровопролитие многолетнее на собственном же континенте против нашей страны, никто в России не собирается», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова выступила с таким заявлением в ответ на комментарий французского президента Эммануэля Макрона после телефонного разговора министров обороны России и Франции.
Ранее сообщалось, что Макрон увидел угрозу в комментариях российского министра обороны Сергея Шойгу во время разговора с его французским коллегой Себастьяном Лекорню 3 апреля. «Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — сказал он.
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