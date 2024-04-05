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В МИД заявили о нежелании церемониться со спонсорами кровопролития на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Россия не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине. Ее цитирует ТАСС.

В МИД заявили о нежелании церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
© РИА Новости
«Точно церемониться с теми, кто спонсирует буквально кровопролитие многолетнее на собственном же континенте против нашей страны, никто в России не собирается», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова выступила с таким заявлением в ответ на комментарий французского президента Эммануэля Макрона после телефонного разговора министров обороны России и Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон увидел угрозу в комментариях российского министра обороны Сергея Шойгу во время разговора с его французским коллегой Себастьяном Лекорню 3 апреля. «Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — сказал он.

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