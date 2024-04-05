Посол Южной Кореи вызван в МИД России

Посол Ли До Хун был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России из-за введения Сеулом односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Москва рассматривает введение санкций «как очередной недружественный шаг» Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», - говорится в заявлении министерства.

Также до посла было доведен призыв «отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер» и провоцирования напряженности на Корейском полуострове.

Ранее Южную Корею возмутил подарок от президента России Владимира Путина главе КНДР. По мнению Сеула, автомобиль марки Aurus, который был передан Ким Чен Ыну, относится к классу люкс и «может быть нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих поставку, продажу и передачу предметов роскоши, включая автомобили, в Северную Корею».

Южная Корея объявила о новых санкциях против РФ

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва действительно поддерживала санкции против КНДР до 2017 года. Однако после обмана со стороны Запада с решением гуманитарных вопросов и развитием дипломатического взаимодействия Москва твердо заявила, что больше рестрикций против Северной Кореи не будет.