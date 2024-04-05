Песков назвал основную возможную сферу для диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью. RT на русском

«Основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал он. ТАСС

Песков добавил, что в Кремле еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе. Ura.Ru