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Песков: стратегическая безопасность — основная возможная сфера для диалога с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединенными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью. RT на русском

«Основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — сказал он. ТАСС

Песков добавил, что в Кремле еще пока не ознакомились с новым проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе. Ura.Ru

Песков назвал основную возможную сферу для диалога с США
© РИА Новости
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