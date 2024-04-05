$92.31-0.08100.07+0.64
Войти в почту

В Кремле высказались о переговорах Армении, Евросоюза и США

Российская сторона пока не располагает информацией о повестке встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал дождаться заявлений от армянской стороны, прежде чем говорить о данных переговорах, передает ТАСС.

В Кремле высказались о переговорах Армении, ЕС и США
© РИА Новости
Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия пока не слышала ничего о намерении Армении обсуждать тему трансатлантической интеграции в ходе переговоров. Песков подчеркнул, что Москва пока исходит из имеющейся информации.

Ранее лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян выразил уверенность, что переговоры Пашиняна с фон дер Ляйен и Блинкеном не имеют ничего общего с интересами Армении. По его мнению, на Западе хотят открыть второй фронт на Южном Кавказе для противостояния с Россией.

Также ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Блинкену о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики под предлогом защиты прав человека. Республика также отказалась принимать «основанные на двойных стандартах предвзятые заявления» Запада.

Политика
Андраник Теванян
Урсула фон дер Ляйен
Энтони Блинкен
Ильхам Алиев
Дмитрий Песков
Еврокомиссия
ЕС
Москва
Армения
Азербайджан
Соединенные Штаты