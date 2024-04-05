Захарова: США используют журналистов как своих агентов

Спецслужбы США используют вопреки собственным законам журналистов как своих агентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину задержания обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. RT на русском

Дипломат обратила внимание на то, как выглядит один из последних мартовских номеров газеты The Wall Street Journal - почти вся передовица пустая. «И только черно-белое лицо задержанного по подозрению в шпионаже, пойманного с поличным гражданина США Эвана Гершковича с фразой «Здесь мог быть его репортаж», - добавила она. - Эван Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим. Обстреливают боевики и журналистов, в том числе американских, - чем не репортаж из горячей точки, которую американцы сами создали, накачивая боевиков оружием и разведданными?». ТАСС

Представитель МИД России предположила, что, оставляя первую полосу пустой, газета могла высказать свое негодование в адрес американских спецслужб, «которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов». Lenta.ru