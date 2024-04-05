В посольстве РФ заявили об очередном антироссийском шаге Японии

Объявленные Токио экспортные ограничения в отношении России стали очередным антироссийским шагом администрации премьера Японии Фумио Кисиды, заявили в посольстве РФ в стране. News.ru

«Мы рассматриваем данные рестрикции как очередной недружественный антироссийский шаг администрации Кисиды», - отметили в дипмиссии. В посольстве пояснили, что «принятые ограничения являются, по сути, конкретизацией санкционного пакета, введенного Японией 1 марта этого года» ТАСС

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что в рамках антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Токио с 17 апреля вводит дополнительный запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Запретительные меры коснутся, в частности, поставок масла для автомобильных двигателей, труб для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлозы, плавучих кранов и доков, яхт, байдарок, прогулочных и спортивных судов. ТК «Звезда»