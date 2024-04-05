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В Госдуме оценили задержание росгвардейцем напавшего на губернатора Чибиса

Росгвардейца представят к награде за задержание напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Госдуме оценили задержание росгвардейцем напавшего на губернатора Чибиса
© globallookpress.com

По его словам, омоновец сопровождал губернатора. Когда Чибис выходил из здания дома культуры и преступник напал на него, росгвардеец мгновенно среагировал на ситуацию. Он бросился на напавшего, который все еще удерживал губернатора, и отшвырнул его от Чибиса. Однако преступник оказал сопротивление, и тогда омоновец выстрелил в воздух, а затем в ногу напавшего, после чего скрутил его и передал подоспевшим сотрудникам полиции.

«Офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», — отметил депутат.

Росгвардейцу 41 год, он участвовал в специальной военной операции на Украине, ветеран боевых действий. Он является командиром отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии, лейтенант полиции, служит с 2007 года.

Прокуратура сообщила, что напавшему на губернатора выдвинули обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Политика
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