Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели на фоне покушения на политика.

«Пришёл в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли: сделали всё быстро, чётко и правильно. И конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Сейчас буду восстанавливаться и в бой», — заявил он.

4 апреля на Чибиса было совершено нападение с ножом.

Раскрыта причина нападения на губернатора Мурманской области

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.