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Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на необходимость развивать сотрудничество с партнерами в борьбе с терроризмом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что это будет единственным адекватным ответом на трагедию. По словам министра, организаторы теракта хотели посеять разлад в российском обществе, однако добились обратного эффекта — сплочения людей разных национальностей. Лавров призвал продолжать наращивать антитеррористическое сотрудничество с союзниками по ОДКБ, СНГ и ШОС.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 144 человек.

Политика
Сергей Лавров
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