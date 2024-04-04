Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

«Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр отметил, что по задумке организаторов теракта, он должен был «посеять разлад в российском обществе, вызвать обостренное чувство недоверия между народами».

«Однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей», – подчеркул Лавров.