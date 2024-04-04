Путин вспомнил «Кавказскую пленницу», оценивая успехи регионов

Президент России Владимир Путин во время совещания с кабмином похвалил министров цитатой из комедии «Кавказская пленница» те регионы, которые добились значимых результатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они — уж извините за киношные выражения — не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно», — сказал глава государства во время встречи с министрами.

Путин также попросил членов правительства проработать возможности дополнительной помощи регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития.

4 апреля президент Путин заявил, что Российская Федерация в настоящее время вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности.

В начале марта президент РФ поручил подготовить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание.