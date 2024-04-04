Губернатор в косоворотке удивил Путина

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия молодежных центров в регионах похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова за косоворотку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Путин принял участие в церемонии в режиме видеоконференции. В какой-то момент при включении калининградского круглогодичного образовательного центра «ШУМ» он обратил внимание на внешний вид Алиханова.

«Я смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку. Он единственный человек, который так оделся. Он без смысла ничего не делает. Антон Андреевич, вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — спросил Путин.

Алиханов ответил, что ребята из «ШУМ» попросили его «надеть что-нибудь темное», а мерч центра на него еще не успели подогнать по размеру. В итоге он решил надеть косоворотку местного производства.

Комментируя это, Путин похвалил Алиханова за продвижение регионального бренда и поблагодарил за поддержку этого проекта.