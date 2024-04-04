НАТО становится похож на бабушку со скверным характером, которая не слышит чужого мнения и страдает провалами в памяти. Об этом посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил газете Perfil. Газета.Ru

«Говорят, что с возрастом приходит мудрость. Конечно, это не относится к НАТО. Сегодня оно похоже на старуху со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным тщеславием», — считает дипломат. Сейчас блок «глуховат» и не видит реалий, а также испытывает проблемы с памятью, уверен Феоктистов. RT на русском

Ранее посол России в Турции Ерхов предрек НАТО «тяжелое похмелье» от попыток втянуть в альянс Украину. Деловая газета «Взгляд»