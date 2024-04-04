Макрон прокомментировал высказывания Шойгу в беседе с Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что получил отчет по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с главой Минобороны республики Себастьяном Лекорню. Об этом пишет РИА «Новости».

Французский лидер пояснил, что такая практика принята в республике: министры после переговоров с коллегами из других стран сдают отчеты президенту.

«Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — отметил Макрон.

Ранее сообщалось, что Шойгу, по просьбе французской стороны, согласился провести телефонные переговоры с Лекорню. В беседе были подняты темы теракта в «Крокус Сити Холле», поиска виновников, гипотетической отправки войск Франции на Украину, дипломатического урегулирования конфликта.

Сергей Шойгу констатировал, что расследование по «Крокусу» будет доведено до конца, виновные будут наказаны. Он выразил надежду, что французские спецслужбы не стоят за терактом.

Минобороны РФ раскрыло детали переговоров Шойгу и Лекорню

Министр обороны РФ подчеркнул, что отправка экспедиционного корпуса, о возможности которой ведется дискуссия в Европе в последние недели, создаст проблемы для Парижа.