Лавров сделал комплимент Китаю из-за Украины

План Китая по решению конфликта на Украине является наиболее разумным и четким. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай — 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам надо достичь согласия всех остальных участников», — заявил Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Также Лавров раскритиковал «формулу мира» от президента Украины Владимира Зеленского. Согласно ей, Россия должна вывести войска из зоны СВО до начала переговоров. По мнению Лаврова, план Зеленского похож на меню, «откуда чего хочешь, то и выдергиваешь». Китайский план совершенно другой. В нем все пункты связаны между собой.

Лавров описал заявления Зеленского фразой «мечтать не вредно»

Главное из плана Пекина — это устранить первопричины конфликты. От общего к частному, как сказал Лавров. Его много критиковали за то, что он неконкретный, однако он наиболее реальный для реализации, отметил глава МИД. Он неоднократно заявлял, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал 360.