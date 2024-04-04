Ситуация вокруг Украины патовая, но не из-за России. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали. Можно назвать ее матовой. Это, правда, будет непереводимой игрой слов», — отметил министр иностранных дел.

У России совесть абсолютно чиста: защищает свою правду, интересы своих людей на землях, основанных их предками, добавил Лавров. По его словам, если оппоненты готовы договариваться на основе реалий и баланса интересов в сфере безопасности, то Москва готова в любой момент.

Как писала «Парламентская газета», министр обороны Сергей Шойгу ранее провел первый за полтора года телефонный разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Российский министр выразил готовность к диалогу по Украине